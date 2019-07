Tragedie la metrou! Un barbat s-a aruncat in fata metroului

Tragedie la metrou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie joi dimineata la metrou. Un barbat in varsta de 40 de ani a murit dupa ce s-a aruncat in fata metroului la statia Izvor. Circulatia trenurilor va fi reorganizata de Metrorex astfel incat evenimentul sa afecteze cat mai putin calatorii. Incidentul vine dupa ce aseara, O femeie care ar fi vrut sa se arunce inaintea trenului in statia Dimitrie Leonida a fost salvata in ultimul moment. A fost oprita de agentii de paza dupa ce a sarit portile de acces. Martori sustin ca s-ar fi certat cu prietenul ei si a facut o criza de nervi. Dar se pare ca tanara ar avea si probleme psihice. Medicii sositi cu ambulanta au sedat-o insa si asa cu greu au putut sa o urce in salvare, abia dupa ce a f ...