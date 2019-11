Tragedie la Timișoara, dupa dezinsecție! Un sugar, un copil de 3 ani și mama lor au murit

Un bloc a fost evacuat și echipe de cercetare biologică, radiologică și nucleară verifică cauzele imbolnăvirilor severe soldate, până acum, cu 3 decese. Alerta a fost declanșată după ce opt persoane, printre care cinci copiii, au avut simtomele unei intoxicații chimice severe în urma unei dezinsecții făcute, sâmbătă, într-un apartament al unui bloc din Timișoara. The post Tragedie la Timișoara, după dezinsecție! Un sugar, un copil de 3 ani și mama lor au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.