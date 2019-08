TRAGEDIE la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi! A murit un cunoscut profesor

uaic doliu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste naprasnica si plina de durere pentru intreaga comunitate academica a UAIC. Profesorul universitar dr. Octavian Bounegru a murit intr-o maniera naprasnica, dupa o indelungata suferinta. Octavian Bounegru era prof. de istorie in cadrul UAIC Iasi era un foarte bun specialist pe zona istoriei antice. S-a nascut in 1956 si a studiat la Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Istorie si Filosofie, facultate pe care a absolvit-o in 1980. Dupa terminarea facultatii, profesorul a ales sa isi continue pasiunea, ramand la catedra, unde a educat generatii intregi de studenti. Cariera didactica si stiintifica: • Muzeograf la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din ...