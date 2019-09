TRAGEDIE! O fetita de 9 ani a murit dupa mama ei a intrat cu masina intr-un camion

accident 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fetita in varsta de noua ani a decedat in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe drumul european E58 pe raza comunei Cosula, au declarat reprezentanti ai Politiei Rutiere Botosani. Potrivit acestora, minora se afla intr-un autoturism condus de mama sa, in varsta de 47 de ani, care, intr-o curba periculoasa la dreapta nu a adaptat viteza la un carosabil umed, a intrat pe contrasens si a lovit un camion care circula din sens opus. In urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe camp, iar fetita a ramas incarcerata. Exclusiv! Accident cu victima la Iasi. Doua autoturisme au fost implicate - FOTO Victima, aflata in stop cardio-respirator, a fost transportata cu ambulanta la Spi ...