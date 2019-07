TRAGEDIE! Patru membri ai unei familii, implicati intr-un accident grav; un copil de 9 ani a decedat

accident Arad google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un copil de 9 ani a murit, sambata, intr-un accident rutier produs in judetul Arad. Mama si fratele sau au fost raniti, dar sunt constienti. Potrivit ISU Arad, un accident rutier s-a produs, sambata, pe DJ 792A, la iesire din Beliu spre Bocsig, fiind implicate un autoturism si un TIR. La fata locului au fost trimise mai multe autospeciale, fiind anuntata o victima incarcerata. EXCLUSIV! Accident rutier in Iasi, in zona Podu Ros. Un taximetrist nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers si a fost proiectat intr-un copac - FOTO / VIDEO / UPDATE Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca in autoturism se afla o familie – mama, tata si doi copii, de 9 si 12 ani. ”Mama, tata si copil ...