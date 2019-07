Tragedie pe litoral. Un turist chinez s-a inecat in mare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un turist chinez de 30 de ani a murit, sambata seara, inecat la Mangalia. Trupul barbatului a fost gasit la 30 de metri de mal, in golf. Disparitia turistului a fost anuntata la doua ore dupa ce a intrat in mare, deoarece prietenii lui au crezut ca a plecat de pe plaja si l-au cautat la hotel si pe terase. Statiunea care a ajuns ”rusinea” litoralului. Ce a gasit aici un strain: ”Nu ma mai intorc” Pompierii au intervenit cu o ambarcatiune si o ambulanta SMURD B. Trupul barbatului a fost gasit la aproximativ 30 de metri de mal, in golf, medicii facand manevre de resuscitare, dar barbatul nu a mai putut fi adus la viata,. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instag ...