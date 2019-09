Tragedie pe soseaua catre Crasna : un motociclist si-a pierdut viata - FOTO

Tragedie pe soseaua catre Crasna 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un motociclist din Republica Moldova si-a pierdut viata in dimineata aceasta pe DE 581 , in localitatea Curteni, comuna Oltenesti, judetul Vaslui, pe soseaua catre Crasna, intr-un accident rutier. Sotia acestuia a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui . La fata locului a intervenit un echipaj EPA din cadrul Sectiei de Pompieri Husi si o ambulanta din cadrul SAJ Vaslui. Tragedia de la Oltenesti s-a petrecut in conditiile in care barbatul care si-a pierdut viata a intrat in curba in depasirea unor colegi cu care se deplasau pe motoare catre Montenegro. Pe motocicleta se mai afla si sotia sa. Vom reveni cu detalii Sursa: bzv.ro Daca ti-a placut artic ...