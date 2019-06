TRAGEDIE pe soselele din Franta! Mai multi romani au MURIT, altii sunt in stare GRAVA

accident rutier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei romani au murit, iar alti patru au fost grav raniti, sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion pe o autostrada din apropierea orasului Novy-Chevrieres din Franta, au informat mai multe surse, relateaza presa franceza. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 06.15 (ora Romaniei, 07.15) pe autostrada A34, in apropierea localitatii Novy-Chevrieres, au informat pompierii, potrivit site-ului Bfmtv.com Autoritatile au mai informat ca cei patru raniti, care se afla in stare grava, au fost transportati de urgenta la Spitalul Universitar din Reims. Potrivit investigatiei preliminare, autoturismul in care se aflau a fost lovit de un camion. Soferul camionului, care ar ...