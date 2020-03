Tragedie pe soselele Romaniei. Accident rutier grav. Doi morti si un ranit

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN1 (E68) Brașov – Sibiu, la kilometrul 291+900 de metri, în afara localității Bradu, județul Sibiu, a avut loc o coliziune frontală între un camion de lemne și o autoutilitară. În urma impactului, două persoane (din autoutilitară) au fost rănite grav. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri.Doi bărbaţi din Simeria, care se aflau într-un microbuz de marfă, au decedat sâmbătă dimineaţa, în urma impactului cu un TIR, pe DN1, la Bradu, aproape de Fântâniţa Haiducului, a anunţat Poliţia.Totodată ISU Sibiu a anunţat că „s-au descarcerat două persoane din microbuzul de marfă care erau decedate (doi bărbați de aproximativ 44 și 75 de ani).S-au acordat îngrijiri medicale unui bărbat de aproximativ 56 de ani (șoferul TIR – ului) care a refuzat transportul la spital”.Şoferul ansamblului TIR are 56 de ani, din Covasna.„Din păcate, din microbuz, atât șoferul (73 de ani) cât și pasagerul (44 de ani), ambii din Simeria, au decedat la fata locului. Traficul este in continuare complet blocat. Polițiștii rutieri continua cercetările pt a stabili conditiile in care s-a produs accidentul”, a mai anunţat poliţia.Sursa foto: Facebook Infotrafic Romania