Tragedie rutiera uriasa la Slobozia. 10 morti si 7 raniti. A fost activat Planul Rosu

O tragedie de proporţii a avut loc sâmbătă dimineaţă în judeţul Ialomiţa, între Slobozia şi Urziceni. Zece persoane au murit şi șapte au fost rănite în urma unui impact devastator între un microbuz şi un TIR. Şoferul mastodontului a intrta pe contrasens şi se presupune că acesta ar fi adormit la volan. Accidentul s-a produs The post Tragedie rutieră uriaşă la Slobozia. 10 morţi şi 7 răniţi. A fost activat Planul Roşu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.