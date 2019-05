TRAGEDIE! S-a prabusit un avion privat. Toate persoanele de la bord au murit - FOTO

avion 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion privat s-a prabusit in nordul Mexicului, dupa ce disparuse de pe ecranele radarelor. Toate cele 13 persoane aflate la bord si-au pierdut viata in accident, au anuntat autoritatile mexicane, relateaza AFP si Reuters. Epava avionului a fost reperata in urma unui survol aerian intr-o zona muntoasa greu accesibila, au comunicat autoritatile statului mexican Coahuila. Avionul, un Bombardier Challenger 601, decolase de la Las Vegas, SUA, si se indrepta spre Monterrey, statul mexican Nuevo Leon, in momentul in care a disparut de pe radare. Cel putin 13 morti in avionul care a luat foc in Rusia In primele imagini difuzate de televiziunile mexicane, se distinge un avion carbonizat si rupt in mai multe ...