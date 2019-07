TRAGEDIE: Trei persoane au murit si patru au fost ranite, intr-un accident intre o duba si un autoturism

accident 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, doua dintre acestea fiind in coma, in urma unui accident care a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta, intre un autoturism si o duia. Toate cele sapte victime erau incarcerate, fiind necesara interventia pompierilor pentru a le scoate din autovehicule. Politia a transmis ca la volanul autoturismului se afla un barbat in varsta de 33 de ani care a pierdut controlul asupra directiei de mers, pe DN22, intre localitatile Lumina si Oituz, si a patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune frontala cu duba condusa de un barbat, de 31 de ani. Exclusiv! Accident rutier cu o victima! S-a intamplat la Iasi ”In urma ...