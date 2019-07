TRAGEDIE - Un avion s-a prabușit in Suedia. Toate persoanele aflate la bord au murit

Nouă persoane au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în timp ce se îndreptau către un loc pentru a face paraşutism lângă Umea, un mic oraș universitar din nordul Suediei, au anunţat duminică autoritățile, potrivit Reuters.

"Cele nouă persoane care se aflau în avion au murit", a declarat o purtătoare de cuvânt a regiunii Vaesterbotten (nord-vest), Gabriella Bandling, fără a dezvălui identitatea victimelor.



Potrivit mass-media suedeze, avionul, în care se aflau paraşutişti, a căzut la scurt timp după orele 14:00 (12:00 GMT).



Aparatul, un GippsAero GA8 Airvan, decolase de pe aeroportul din Umea în jurul orelor 13:30. Pe imagini filmate de amatori şi difuzate online de cotidianul Aftonbladet se poate vedea cum avionul cade pe verticală.



"Am auzit un zgomot de motor bizar, care nu părea normal. Mi-am ridicat capul şi am văzut un avion care se învârtea ca un titirez", a declarat un martor, Peter Larsson, pentru cotidianul Dagens Nyheter. "Iniţial am crezut că este un zbor acrobatic, însă apoi am înţeles repede că nu era în regulă", a relatat acesta.



Epava aparatului a fost găsită pe o insulă din arhipelagul situat la sud de Umea.