Tragedii in lant in Romania. Un alt copil s-a inecat! - FOTO

In urma cu putin timp, autoritatile au fost solicitate sa intervina in localitatea Pogonesti, comuna Pogonesti, unde un minor in varsta de 12 ani s-a inecat in apele raului Tutova. Scafandrii au reusit sa il scoata pe copil din apa iar acum echipajul medical SAJ Vaslui aflat la fata locului incearca din rasputeri sa il resusciteze. Vezi si: Cautarile pustiului de 13 ani, disparut in apele Jijiei, continua. In ciuda eforturilor depuse, trupul copilului este de negasit La fata locului a intervenit un echipaj de pompieri cu barca si un echipaj medical. Vom reveni cu detalii.