Tragedii in ziua alegerilor prezidențiale. Trei oameni care venisera sa voteze au murit

O femeie de 69 de ani din județul Argeș a murit, duminică, la scurt timp după ce a votat. Femeii i s-a făcut rău în curtea unei secții de votare din localitatea Ștefănești. Un echipaj medical a început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, fără răspuns. Medicii au fost nevoiți să declare decesul.