Trageri experimentale cu doua tipuri de rachete meteorologice efectuate in Poligonul Capu Midia

Timp de două zile, la Capu Midia au fost efectuate trageri experimentale cu peste 50 de rachete de tip RAG 96 pentru combaterea grindinei, dar şi cu rachete pentru stimularea precipitaţiilor, informează un comunicat de presă transmis, vineri, de Centrul Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană Gl.bg. Ion Bungescu, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, testele cu rachete de tip RAG 96, care combat formaţiunile noroase ce pot provoca grindina şi a căror viteză de deplasare poate ajunge la 600 m/s, au fost efectuate în perioada 20-21 mai, în poligonul de la Capu Midia.

"Acest tip de rachetă pleacă de pe rampă cu viteza de 20 de m/s şi ajunge la o viteză maximă de 600 de m/s. În cadrul experimentelor am cronometrat plecarea de pe rampă, am urmărit traiectoria rachetei şi am cronometrat timpul timpul ce a trecut până la autodistrugere, la circa 4.000 de metri altitudine", a declarat, conform comunicatului, Dănuţ Ion, inginer-şef de producţie în cadrul Electromecanica Ploieşti, societatea care produce acest tip de rachete pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.



În aceeaşi perioadă, în Poligonul Capu Midia au fost făcute testări experimentale şi cu un tip de rachete care pot fi trase la altitudini joase, pentru stimularea precipitaţiilor.



Pe întreaga perioadă a desfăşurării activităţilor, militari din cadrul Centrului Naţional de Instruire pentru Apărare Antiaeriană au asigurat securitatea perimetrului în care au fost executate operaţiunile de tragere şi au asistat la buna desfăşurare a testărilor.