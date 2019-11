Trageri speciale Loto, de 1 Decembrie

Duminică, 1 decembrie a.c., Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO – LA MULTI ANI, ROMÂNIA!. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Română va organiza două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română va suplimenta fondul de câștiguri al categoriei I după cum urmează:Loto 6/49 – 200.000 de leiJoker – 100.000 de leiLoto 5/40 – 50.000 de leiLa ultimele trageri loto ale lunii noiembrie, Loteria Romana a acordat 19.195 de castiguri, in valoare totala de 901.229,56 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,73 milioane lei (peste 3,71 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,74 milioane lei (peste 365.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,62 milioane lei (aprox. 341.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 279.000 de lei (peste 58.400 de euro), in timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 164.000 de lei (peste 34.400 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 197.600 de lei (peste 41.300 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, a ramas in joc un report in valoare de peste 118.000 de lei (peste 24.700 de euro).