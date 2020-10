Tragerile speciale Loto ale toamnei. Fondul de castiguri al categoriei I, suplimentat

Tragerile speciale Loto ale toameni se vor difuza, în direct, la România TV, în cadrul emisiunii ”Româniiau noroc”, începând cu ora 18.15.

Duminica, 18 octombrie, vor avea loc Tragerile speciale Loto ale toamnei.Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmeaza:LOTO 6/49 - 100.000 de leiJOKER - 50.000 de leiLOTO 5/40 - 25.000 de lei.La tragerile Loto de joi, 15 octombrie a.c., Loteria Romana a acordat 15.850 de castiguri in valoare totala de peste 746.500 de lei.La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,59 milioane lei (peste 737.600 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,51 milioane lei (peste 310.600 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,52 milioane lei (aproximativ 2,57 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 358.000 de lei (peste 73.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 368.000 de lei (peste 75.500 de lei).La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 217.000 milioane lei (peste 44.500 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 131.000 lei (aproximativ 27.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 86.600 de lei.