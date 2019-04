Traia o frumoasa poveste de iubire, care s-a concretizat cu o nunta de vis. Dar ceva socant i s-a intamplat dupa ceremonie. „Incet-incet, vedeam un gol”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traise o frumoasa poveste de iubire, care s-a concretizat cu o nunta de vis. Dar ceva socant i s-a intamplat dupa ceremonie. Din cauza stresului urias la care a fost supusa din cauza evenimentului, femeia s-a trezit peste noapte ca ii cade parul. Masiv. In urmatoarele luni, Michelle Wilson-Stimson a ramas fara podoaba capilara in proportie de 90%. „La inceput am fost foarte emotionata, dar totul a devenit foarte stresant in scurt timp. Era al doilea mariaj al meu si am simtit ca nu ma pot baza pe nimeni, ci ca trebuie sa ma ocup eu singura de tot. Mi-am asumat intreaga planificare a nuntii”, a povestit femeia, potrivit theworldnews.net. Medicii nu stiau sigur ca avea sa-i mai creasca parul, iar o ...