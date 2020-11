Traian Basescu a explicat ce a facut esențial EBA pentru Romania

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că nu se împotrivește ca Elena Băsescu să candideze la alegerile parlamentare. El spune că o va ajuta mereu cu sfaturi pe Elena Băsescu.

„Deocamdată a făcut ceva mai mult decât mulți pentru această țară: a făcut trei copii. Pe mine mă va avea oricând consultant”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Elena Băsescu va candida la alegerile parlamentare pe lista Partidului Mişcarea Populară Constanţa, urmând să se regăsească pe primul loc la Camera Deputaţilor.

Citește și: GALERIE FOTO-VIDEO Susținătorii lui Donald Trump au protestat cu armele în mână: 'Număraţi voturile' / 'Opriţi votul'

„Am decis să accept candidatura, am decis să accept să candidez pentru un loc de deputat la Constanţa. De ce la Constanţa? Pentru că e a doua mea casă. M-am născut în Constanţa, am crescut în Constanţa, familia din partea tatălui meu locuieşte în Constanţa. Prin rolul pe care l-am avut, acela de mamă singură a trei copii, am căpatat o dimensiune nouă, mi-am dat seama că statul nu sprijină familiile monoparentale. De aceea doresc să ofer PMP o nouă viziune asupra politicilor publice în zona socială. Nu mă voi lansa în lupte în Parlament. Voi dori doar să construiesc din experienţa mea proprie, aceea de mamă singură a trei copii”, a afirmat Elena Băsescu, la o conferinţa de presă.