Traian Basescu a facut SHOW la B1TV cu guvernarea 'impotenta' și a lansat o informație-bomba din ALDE

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi seară, la B1TV, în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a zis că nu vrea să facă parte dintr-o guvernare „impotentă”, că șeful ALDE „a vrut și n-a putut” să iasă din coaliție pentru că ar fi fost atenționat de „baronetul” din partid că dacă pleaca, pleacă singur de la guvernare.

„S-a dezumflat dintr-un motiv simplu. Din cate stiu, Tariceanu a vrut sa iasa de la guvernare, sa faca alianta cu Ponta si sa fie candidat. Nu stiu daca Ponta era de acord. Numai ca are o problema Tariceanu: au venit baietii din partid care au luat 4% si i-au zis 'Nenea, noi nu vrem afara din Guvern. Daca te duci, te duci singur'. S-a vazut Tariceanu singur. A fost atentionat ca ei nu vor sa iasa. Daca va uitati la trupa lui Tariceanu, sunt doar profitori de meserie. L-ati vazut pe Melescanu sa meaega in teritoriu? Chitoiu, Vosganian? Ei sunt baieti carora cred ca li se cuvine. Procente ei nu pot scoate pentru ca nu muncesc in teritoriu.

Dancila a jucat foarte bine spunandu-i ca daca tine neaparat sa plece 'Dle Tariceanu, vezi-ti de drum'. Tariceanu ar fi plecat, dar pleca singur. Asta a fost marea problema, nu neaparat reactia lui Dancila, desi a fost si aia descurajanta.

Concluzia este ca Tariceanu a vrut si n-a putut. E prima oara cand nu-i iese o smecherie. N-a putut pentru ca s-a lovit de baronetul de meserie din spatele lui”, a declarat Traian Băsescu.

