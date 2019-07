Traian Basescu a vorbit cu Elena Udrea. Ce i-a spus fostul ministru legat de revenirea in politica

Basescu Udrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traian Basescu a declarat ca a vorbit cu Elena Udrea dupa revenirea acesteia in tara. "Am vorbit si inainte de a veni si dupa ce a venit. Era bucuroasa ca a revenit acasa. Nu cred ca va reveni in politica. Prioritatea este, din cate am inteles, sa-si rezolve problemele in justitie. Detalii despre revenirea Elenei Udrea in Romania. Ce spune un avocat din Costa Rica Ea-si pune mari sperante ca fiind rejudecate dosarele nu vor mai fi abuzuri. De asemenea, marea ei problema a fost ca vrea ca copilul sa creasca in Romania", a declarat Traian Basescu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...