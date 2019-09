Traian Basescu anunta inceputul raboiului: Nu voiam sa ma implic, dar ma OBLIGA

traian basescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis, vineri, actiunea Consiliului National Pentru Studierea Arhivelor Securitatii (C.N.S.A.S.) si au constatat calitatea de colaborator al Securitatii in privinta fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu. Daca vineri, fostul presedinte a declarat ca se va apara la ICCJ, fara a da prea multe detalii, la 3 zile de la sentinta care nu este definitiva, el a revenit cu precizari. Basescu anunta ca intra in ”conflict” cu CNSAS si intra si in campania prezidentiala. Basescu ii critica si pe judecatorii care au dat sentinta, pe care ii acuza ca au crezut ”in actul bine ticluit” de CNSAS. Traian Basescu, reactie de ultima ora! Ce spun ...