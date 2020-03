Traian Basescu cere declararea STARII DE URGENȚA: 'Nu se declara cand oamenii sunt morți. Se declara ca sa previi!'

Situaţia generată de coronavirus este pandemie, a stabilit miercuri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în contextul în care sunt cazuri în cele mai multe ţări.

Traian Băsescu, fost președinte al României, consideră că România trebuie să declare urgent starea de urgență, care limitează drepturile fundamentale ale omului.

”Trebuie introdusă starea de urgență. Este singura care permite limitarea drepturilor fundamentale. Pe procese verbale făcute de Arafat sau interimarul Orban nu funcționează lucrurile. Armata se implică în impunerea carantinei la domiciliu. Cine știe dacă oamenii ăștia respectă regulile sau nu? MAI nu are toate resursele să păzească orașele și satele să vadă cine respectă carantina. Pe la frontieră am început să facem un târg: ”ai venit din Italia, nu te băgăm în carantină, te ducem cu mașina cu girofar, la tine în județ.”. Trebuie să fim extrem de prudenți. Nu au păcălit pe nimeni, nu au păcălit nici frontiera, nici pe nimeni. Statul român are acces la informațiile la tot ce zboară în spațiul aerian al UE.

Starea de urgență nu se declară când oamenii sunt morți. Se declară ca să previi! Avem nevoie să restrângem drepturile cetățenești: de liberă mișcare, obligația de a sta în spațiul de acasă, dreptul la adunări. Nu trebuia să fie de 100 de oameni, trebuia să fie zero.

După declararea pandemiei, nu mai ai nicio soluție. Limita trebuie dusă până la izolare. De mai bine de trei săptămâni trebuiau rechiziționate hoteluri, guvernul plătea cazarea, se făcea carantină. Oamenii care vin din zone roșii, 10.000, 30.000 trebuie să stea în carantină.”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

