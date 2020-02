Traian Basescu da de PAMANT cu PNL: Nu intri la guvernare cu 20%, ca ești SCLAV

Traian Băsescu nimicește PNL. Acesta susține că liberalii au greșit atunci când au intrat la guvernare. Băsescu susține că PNL se vede nevoit să cerșească voturi.

"Eu nu am fost de acord cu intrarea la gubernare a PNL. Nu intri cu 20% la guvernare. Devii un cerșetor de voturi. Faci acte către opoziție. Ce sens are să guvernezi. Că ești un sclav la guvernare. PNL trebuia să rămână în opoziție, să facă opoziție puternică. Era ultimul an al mandatului PSD. PNL trebuia să vină la guvernare după ce a luat 40% în alegeri partid puternic care spulberă tot, fără UDMR. Când ești la 20% și ești la mâna lui Tăriceanu", a declarat Traian Băsescu la Digi 24.