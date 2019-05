Traian Basescu descifreaza criza din Golf: Iranul a inceput sa zburde militar in Yemen, Irak, Siria, Libia - VIDEO

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, într-o conferință de presă, că în opinia sa tensiunile dintre SUA și Iran se datorează implicării militare a Teheranului în conflictele din regiune.

„Pe fond nu trebuie facuta pace gratuit cu Iranul. Nu stiu daca intr-adevar Iranul a incalcat acordul nuclear semnat. Dar ieri a existat o declaratie a lui Putin care avertizeaza Teheranul, la fel ca americanii, sa nu faca abateri de la acord. Sunt convins ca pozitia americana e generata de faptul ca dupa ridicarea sanctiunilor, Iranul a inceput iar sa zburde si se afla cu armata iraniana sau militii finantate de ei, de Teheran, si in conflictul din Yemen, si in conflictul din Irak, si din Siria si in conflictul din Libia si in conditiile astea SUA pe buna dreptate trec la aplicarea de sanctiuni. Iranul e amenintator la adresa celui mai are aliat al SUA din regiune, anume Arabia Saudita”, a declarat Băsescu.