Traian Basescu desfiinteaza MCV: 'Evaluarile unor experti mediocri. Nu trebuie sa ne punem cenusa in cap'

Fostul preşedintele Traian Băsescu reacţionează la informaţiile potrivit cărora raportul MCV pe 2019 este unul dur, Europarlamentarul PMP consideră că şi Comisia Europeană are probleme dacă după o perioadă atât de lungă de evaluări concluziile sunt tot negative.

"Nu cred că suntem în momentul să înghiţim şi să ne punem cenuţă în cap în urma evaluărilor unor experţi mediocri. Trebuie să rămânem cu MCV, dar trebuie să avem o discuţie cu Comisia, ce vrea de la noi, să nu ne mai trimită toate persoanele cu mai mult sau mai puţine angajamente pe la UE. O primă problemă, dincolo de ce am făcut noi la intern, este calitatea asistenţei pe care am primit-o în aceşti 10 ani. Nu se poate după 10 ani să vii să spui 'justiţia e un dezastru'. Înseamnă că şi tu, partenerul meu, ai o problemă. Marea problemă este că totul s-a limitat la statistici - câţi am arestat, câţi am judecat, câţi am băgat în puşcărie - şi nu la calitatea personalului din magistratură", a declarat Băsescu la Digi 24.

Fostul preşedinte s-a referit la cazurile de abuzuri din interiorul DNA din ultimii ani. "Nu poţi să spui că ai personal pentru justiţie când ai procurori ca Negulescu, când ai procurori precum cei de la Oradea, care pun gând rău judecătorilor. Trebuie făcută analiza profesională a celor care fac justiţie în România. Sunt unii buni, dar sunt şi foarte mulţi şcoliţi pe la facultăţi pe la Adâncata, care au ajuns şi la DNA şi la DIICOT, peste tot", a mai afirmat Băsescu.