Traian Basescu, despre anticipate: Costurile acestei fantezii politice vor fi platite de populație

Traian Băsescu a declarat, pentru B1Tv că nu înțelege rațiunile pentru care PNL vrea declanșarea alegerilor anticipate parlamentare, căci un astfel de proces are loc doar atunci cînd există un scop, or scopul nu există. Europarlamentarul PMP a mai subliniat că e o greșeală declanșarea procedurilor pentru anticipate fără a ști dacă ajungem acolo. În plus, […]

Articolul Traian Băsescu, despre anticipate: Costurile acestei fantezii politice vor fi plătite de populație apare prima dată în PSnews.