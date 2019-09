Traian Basescu, despre cazul Caracal: Au inceput sa vorbeasca oameni. DIICOT intra in miezul rețelei

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminica la Romania TV ca in cazul Caracal au inceput sa apara declaratii sub protectia anonimatului si ca procurorii se apropie de „miezul retelei”. „Sunt convins ca din declaratiile care s-au dat, deja au inceput sa vorbeasca oameni sub protectia anonimatului, iar institutiile in mod deosebit DIICOT intra usor-usor in miezul retelei”, a zis Băsescu. Fostul sef de stat a mai zis ca „centrul retelei lucreaza cu capul si cu glontul, nu unul care racoleaza fete, ala e omul de jos”. „Recunoasterea lui Dinca a fost un act disperat sa opreasca ancheta sa mearga mai departe”, a adăugat Băsescu. „Ce vedem e foarte jos, capul e în altă parte”, a mai zis el.

Citește și: Softul STS o să numere voturile la prezidențiale .