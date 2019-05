Traian Basescu, despre summitul de la Sibiu : In spatele mesajului au fost numai neințelegeri. Organizatoric, pentru Romania, a fost un succes

Traian Băsescu susține că summitul de la Sibiu a fost un succes pentru România, din punct de vedere organizatori, însă, din perspectiva mesajului a fost un eșec.

Summitul s-a incheiat cu un mesaj care nu corespunde asteptarilor politice dupa Brexit. Din punct de vedere al României, a fost un succes, organizatoric. În spatele acestui mesaj au fost numai neintelegeri. Pima si cea mai importanta a fost neintelegerea pe evolutia schimbarilor climatie, initiativa lui Macron,care a venit cu o lista de sapte tari care erau de acord cu propunerea si a

plecat cu o coliziune majora cu Germania, Polonia, Romania, cu oricine, ca propunea ca in 2050 emisiile de carbon in UE sa fie zero. Este un obiectiv exagerat care pune economiile statelor UE in situatii de necompetitivitatea cu economia Chinei, spre exemplu. (..) A fost un mare esec din punct de vedere al declaratiei, ca poate fi constrazisa punct cu punct. Se astepta viziune, nu lozinci. A fost impresionant cum s-au desfasurat lucrurile. Un rol extraordinar l-au avut cetatenii care i-au aplaudat, ceea ce e foarte rar, a declarat Traian Basescu, la B1TV.