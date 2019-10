Traian Basescu dinamiteaza cazul Caracal: 'Se va confirma ca Dinca e doar un pion. Nu cred ca DIICOT-ul s-a bagat degeaba'

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat la România TV că pentru el a fost clar de la început că acest Dincă nu este doar un criminal, fiind şi un distribuitor de fete în reţelele internaţionale.

"Vă aduc aminte o postare din 10 august când spuneam că este un dosar greu cu ramificatii interne si internationale. A fost clar de la inceput ca acest Dinca nu este un doar un criminal. Este si un distribuitor de fete in retelele internationale. Ceea ce s-a anuntat a fi averea acestui domn care suspect de mare pentru un om care are un mic service. Am aflat ca a lucrat si prin Italia. S-ar putea sa fie doar un pion dintr-o retea. Se va confirma acest lucru. Nu cred ca DIICOT-ul s-a bagat degeaba. Mi-am dat seama ca DIICOT nu s-a bagat degeaba in acest caz. Sunt specialisti de prima mana. Sunt profesionisti. O problemă pentru DIICOT este lipsa comunicării. Trebuie sa intelegea ca ori comunica zilnic ori la sfarsit vor trimite in instanta un dosar compromis public.

Sunt foarte multi amatori anchetatori. Acesta este un caz mult prea sofisticat sa fie la indemana unor anchete de presa. Plecam de la premisa ca vorbim de retele de trafic. Marea problema nu este Dinca. S-a produs o liberalizare a traficului de carne vie odata cu desfiintarea serviciului secret al MAI şi a eliminării protocolului cu SRI", a declarat Băsescu.