Traian Basescu e CATEGORIC: Augustin Lazar NU mai are ce cauta in funcția de procuror general al Romaniei

Traian Băsescu a declarat că, deși nu există documente despre implicarea lui Augustin Lazăr în persecutarea disidentului Iulius Filip, el ar trebui să demisioneze din funcția de procuror general sau Klaus Iohannis ar fi trebuit să îl revoce, ca să asigure „continuitatea condamnării comunismului”.

„E complicat de spus ce ar trebui să facă pentru că deocamdată suntem într-o dezbatere publică jurnalistică. Deci un ziarist, alt ziarist, publică documente, fac documente etc. Nu avem un document oficial. Pe de altă parte, îmi aduc aminte ce mi-a făcut presa pentru că am cerut mapa profesională când am respins-o pe Norica Nicolai, tocmai pentru a anchetat pe unul în locul unui altuia, un om a ajuns în pușcărie. Constatând asta am spus că nu o numesc. Dacă ar fi fost cerută mapa profesională a lui Lazăr, lucrurile acestea s-ar fi văzut. Sunt președintele care a condamnat comunismul, în baza unui raport de sute de pagini care include penitenciarele și viața penitenciarelor în regimul comunist și alt capitol e justiția, de unde se vede cum era justiția un instrument al ținerii sub control a populației și un instrument impotriva clasei. Procurorii, ei erau jupâni, cum s-a încercat și aici cu dosarele deschise judecătorilor. Ați văzut la Oradea. Pe atmosfera care s-a creat domnul procuror general ar trebui să demisioneze singur. Nu are rost să ducă o bătălie pe care o pierde. Nu are rost să mai stea. Dacă nu, ar fi responsabilitatea președintelui, ca asigurând continuitatea condamnării comunismului, pe care a făcut-o un alt președinte inaintea sa, să îl elibereze din funcție. Este simbolic, pentru că este la sfârșit de mandat, dar ar trebui făcută. Să îl elibereze din funcție, nu pentru că există documente oficiale ale unei instituții care să confirme lucrul acesta, dar dezbaterea publică e suficientă și a fost alimentată cu documente”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seară la România TV.

Întrebat care din aceste două scenarii se va întâmpla, demisia sau revocarea lui Augustin Lazăr, Traian Băsescu a răspuns: „Nu știu. Eu spre exemplu nu m-am solidarizat public cu ideea, dintr-un motiv simplu, că s-a făcut această solicitare printr-o abordare politică. Adică a făcut-o domnul Tăriceanu imediat după ce au apărut documente în Luju. Și m-am abținut. Eu nu aș face cererea de revocare în numele a ceea ce făcut Tăriceanu, ci în numele raportului de analiză care a condamnat comunismul, ca fiind un regim ilegitim și criminal. Eu am citit concluziile raportului în Parlament”.

Tot mai multe persoane publice îi cer demisia lui Augustin Lazăr, după ce a apărut, în spațiul public, faptul că a făcut parte, în anii '80, din comisia care a refuzat eliberarea condiționată a disidentului Iulius Filip.

Călin Popescu Tăriceanu i-a trimis o scrisoare deschisă șefului statului Klaus Iohannis, prin care i-a solicitat să semneze urgent decretul de revocare din funcție a procurorului general urmare a dezvăluirilor potrivit cărora Augustin Lazăr a fost implicat în persecutarea disidentului Iulius Filip. Liderul ALDE a anunțat ulterior că nu a primit un răspuns de la șeful statului.

Procurorul general Augustin Lazăr a catalogat drept grosolănii declarațiile potrivit cărora procurorul deschidea sau închidea pe cineva într-un penitenciar. Lazăr nu exclude totuși ca printre dosare să se fi aflat și cel al disidentului Filip, dar susține că totul era calculat matematic.

