Traian Basescu este de acord cu ceea ce se intampla in Moldova: 'Nu are nicio relevanța cum se termina, relevanța are ca s-a instalat un guvern curat'

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a dizolvat, vineri, Parlamentul, dar politicienii au sfidat decizia judecătorilor, iar sâmbătă au ales un nou premier, după 90 de zile de blocaj.

Igor Dodon s-a înțeles cu Maia Sandu, iar PSRM și blocul ACUM au votat, în Parlamentul dizolvat, un nou premier. Maia Sandu va conduce executivul de la Chișinău, iar Traian Băsescu este de acord cu ceea ce s-a întâmplat dincolo de Prut. Tot sâmbătă, presa a publicat înregistrări cu Dodon și oligarhul Vlad Plahotniuc în care președintele Republicii recunoștea că primește aproximativ 700.000 de dolari, lunar, de la Moscova și că va federaliza Moldova.

Băsescu critică faptul că ambasadorul României la Chișinău nu s-a dus în Parlament, așa cum au făcut-o ambasadorii Rusiei și SUA.

”Nu are nicio relevanță cum se termină, relevanță are ca s-a instalat un guvern curat. Deci, ce va face cu inregistrarile, deja nu ne mai intereseaza. Sa raspunda in fata legii. Este in stilul politicii externe a Romaniei, de plastilina.

Ambasadorul Romaniei trebuia sa fie langa ambasadorul Statelor Unite. Faptul ca Dodon a cedat Guvernul este un semnal. Sustinerea votului de azi din Parlament si sutinerea Maiei Sandu. Avem explicatie ce s-a intamplat in ONU, Estonia, o tara cu o populatie cat jumatate de Bucuresti, ne-a batut. Nu avem politica externa.”, a spus, la Realitatea TV, Băsescu.

