Traian Basescu: Guvernul l-a furat pe fiecare pensionar cu 904 lei

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la România TV că liberalii au dreptate să nu dubleze alocațiile și să nu acorde majorarea punctului de pensie cu 40% pentru că nu sunt bani la buget, dar i-a acuzat pe aceștia că „au furat indexarea” pensiilor.

„Le dau dreptate (guvernantilor) in problema pensiilor si a alocatiilor. Guvernul nu avea de unde sa dubleze alocatiile si nici sa creasca cu 40% punctul de pensie. Aici nu-i consider rău-voitori, asta cu atat mai mult cu cat prin buget s-au asigurat sursele necesare sa continue investitile la Ministerul Transporturilor, pentru ca acolo se creaza locuri de munca, la investitii, ceea ce va genera resurse financiare pentru cresterea pensiilor in viitor. Ce ma supara pe mine este ca mint la fel ca PSD. PSD mințea ca va da 40% la pensii, va asigur ca nu putea sa dea nici fara criza coronavirus pentru ca nu aveau de unde, dar la fel ca si PSD, n-au dat indexarile de la 1 ianuarie. Vin acum si spun ca au crescut punctul de pensie cu 14%. Ei au furat anul asta pe fiecare pensionar cu 904 lei. Daca dadeau indexarea de 10.5% la 1 ianuarie si acum veneau si spuneau ca mai dam 4%, erau corecti. Spun acum ca maresc cu 14%, dar de fapt au furat indexarea de 10,5% si marirea reala este de 3,5%”, a declarat Traian Băsescu.

