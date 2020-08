Traian Basescu il ironizeaza pe Ludovic Orban: replica spumoasa la acuzațiile cu 'risipirea' voturilor din București

Candidatul PMP la Primăria Capitalei, fostul președinte Traian Băsescu, a reacționat luni ironic la îndemnul adresat bucureștenilor de premierul Ludovic Orban, de a nu-și risipi voturile votând alți candidați în afară de Nicușor Dan.

„Eu nu am decat un sfat, nu pot sa am replica la premier, va dati seama, e atat de important...il sfatuiesc pe Nicusor Dan sa faca cu mine scoala ca viceprimar un mandat si pe urma va fi un extraordinar de bun primar. Deocamdata e specializat pe amplasari de cladiri, unde e parcul nu e parcul, or Bucurestiul e mult mai complex. Daca i-as putea tranfera experienta pe care am acumulat-o, din 2024 ar fi un primar extraordinar”, a declarat Traian Băsescu. Acesta a spus că nu vrea să muște din electoratul PNL și PSD, ci se adresează unui „electorat inteligent care cauta un primar bun”.

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică: „Toți cei care s-au săturat de PSD, cei care vor să scape de PSD, acum au cu cine să voteze. Nicușor Dan la primăria capitalei și candidații USR și PNL la primăriile de sectoare sunt oamenii de calitate care vor contribui la punerea în practică a soluțiilor pentru București. Nu vă risipiți voturile! Dacă nu mai vreți PSD în București, există o singură soluție: Nicușor Dan și echiple PNL și USR”.

