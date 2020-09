Traian Basescu IL NIMICEȘTE pe premier: 'Orban nu are nimic in comun cu guvernarea. Au gestionat foarte prost lucrurile'

Traian Băsescu a spus, joi seară, la România TV, că Executivul este pus într-o situaţie dificilă, în ceea ce priveşte majorarea pensiilor cu 40 la sută. Fostul preşedinte spune că Guvernul Orban a gestionat foarte prost lucrurile şi a explicat care a fost principala greşeală a celor de la guvernare.

"Executivul este intr-o situatie foarte dificila. La varsta mea imi este foarte greu sa fac artificii in raport cu realitatea. Despre aceasta marire cu 40 la suta, insusi Teodorovici spunea că nu se poate. Din acest punct de vedere al finantelor, stim toti ca nu este posibil. Pentru presedinte va fi foarte greu sa respinga acest amendament, pentru ca a promulgat legea si nu va putea sa-si respinga propria promulgare, daca e om serios.

Rămâne de văzut ce va zice CCR. Cred ca aici Guvernul nu va castiga, pentru ca este lege, este deja promulgata, publicata in monitotrul oficial. Guvernul poate sa mareasca cu 40 la suta si sa introduca taxe. La acest artificiu se va recurge.

Acest Guvern liberal şi-a permis să deschida scolile, sa organizeze alegeri, de ce credeti ca nu si-ar permite sa puna un impozit?", a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte a mai spus că Ludovic Orban nu are nimic în comun cu guvernarea şi că dacă va pleca de la Palatul Victoria va rămâne fără serviciu. Fostul preşedinte consideră că liberalii au gestionat prost lucrurile.

"Orban nu are nimic comun cu guvernare. Stiti prea bine ca daca pleaca de la Palatul Victoria, iar nu are servici. Realitatea este ca au gestionat foarte prost lucrurile. Aroganta cu care au frapat partidele este de asemenea o realitate. Marea problema a guvernului liberal este lipsa de transparenta. Aroganta de a nu spune nimic, de a i lasa pe cei din opozitie sa i intrebe ce au facut cu banii îi duce într-o situaţie imposibilă. faptul că premierul îsi permite să-şi puna 2 miliarde în rezervă, pe care i-a împrastiat pe primari pentru voturi. Sunt lucruri care s-au făcut şi, din păcate, orban nu are explicatii pentru ele. Ceea ce face imposibil pt cele 5 milioane de pensionari", a mai spus Traian Băsescu.