Traian Basescu il SPULBERA pe Klaus Iohannis: A impins lucrurile mai departe decat trebuia

Traian Basescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traian Basescu a criticat decizia presedintelui Klaus Iohannis de a nu remania Guvernul condus de Viorica Dancila, precizand ca acesta si-a depasit atributiile. "Klaus Iohannis a impins lucrurile mai departe decat trebuia. Deoarece s-a schimbat structura Guvernului, cei 3 ministri trebuie sa pofteasca in Parlament. Dansul a tinut sa-i umileasca pe fiecare in parte. Recunosc ca eu nu am facut-o in 10 ani. Pe aceasta remaniere, presedintele nu avea atributiuni. Dansul trebuia sa discute problema celor 3 dupa ce treceau prin Parlament", a declarat Traian Basescu. Prezidentiabilul PMP, despre Klaus Iohannis: Este o pacoste El a declarat ca regreta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a resp ...