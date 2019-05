Traian Basescu loveste in candidatul PPE pentru presedintia Comisiei Europene: 'Weber este un candidat foarte slab'

Traian Băsescu surprinde cu un atac la candidatul propriei familii politice (PPE) la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, Manfred Weber.

"Eu cred ca Weber este un candidat foarte slab. De regulă funcţia de preşedinte al Comisiei Europene o ocupă cineva care are experienţă de prim-ministru", a declarat Băsescu, la B1 TV.

Fostul preşedinte a afirmat că, în calitate de viitor europarlamentar PMP, partid membru al Popularilor Europeni, îl va vota pe Manfred Weber la şefia Comisiei Europene, însă are un alt favorit din rândul popularilor.

"Sigur ca o sa-l votez, dar realitatea este ca este un om care a fost pe langa administratie, a fost diverse functii, dar nu o functie de executie pe care sa o duca o perioada indelungata. Ministru nu a fost niciodata. In aceste conditii, este un alt popular care este superb. Michel Barnier e unul dintre marii grei europeni, este cel care a negociat cu Regatul Unit brexitul, un om cu o experinta extraordinara si care a pierdut la o diferenta mica in congresul la care Junker a candidat pentru functia de presedinte al CE. Are avantajul ca e si un pro-român convins. Intotdeauna a incercat sa ajute Romania", a mai precizat Băsescu.