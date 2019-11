Traian Basescu, lovitura pentru Moscova inainte de alegerile din Chișinau: 'Nu va lasați umiliți de rusofonii care viseaza la vremurile lui Stalin!'

Fostul președinte Traian Băsescu urmărește cu emoții desfășurarea alererilor pentru Primăria Chișinău. Băsescu i-a îndemnat pe cetășenii Chișinăului, printr-o postare pe Facebook, să iasă în număr mare la vot și săl aleagă pe Andrei Năstase, pentru a se elibera astfel de "rusofoni".

"După o lungă criză poltică prin care a trecut Primăria Muncipiului Chișinău, mâine, prin alegeri, se poate pune capăt haosului care a dominat capitala R. Moldova. Cel de al doilea tur al alegerilor locale îi are în finală pe Andrei Năstase, lider al coaliției proeuropene ACUM și Ion Ceban, reprezentant al Partidului Socialiștilor proruși. În politică am recomandat și am acționat întotdeauna în funcție de ce este mai bine pentru cetățeni.

Alegerile de mâine au o miză uriașă pentru R. Moldova. Mă adresez tuturor locuitorilor municipiului Chișinău, dar și din localitățile limitrofe care votează pentru Primarul General.

Nu permiteți, prin neimplicare, ca acest oraș simbol să devină o nouă cucerire a propagandei agresive ruse.

Mă adresez în mod direct cetățenilor români din Chișinău. Nu vă lăsați umiliți de rusofoni, cei care încă visează la vremurile lui Stalin!

Ion Ceban este expresia vremurilor trecute, când erați în Uniunea Sovietică, în timp ce Andrei Năstase vă aduce perspectiva spre România, spre Uniunea Europeană, spre prosperitate.

După ce Andrei Năstase și Maia Sandu au scos Republica Moldova de sub oligarhul Plahotniuc, a venit timpul ca Republica Moldova și Chișinăul sa fie scoase și de sub rusofoni.

Maia Sandu și Andrei Năstase au scos Republica Moldova de sub Plahotniuc, a venit timpul sa o scoată și de sub Dodon și ai lui.

Votați pentru Andrei Năstase, pentru că asta este alegerea corectă și necesară astăzi.

Un vot pentru Andrei Năstase este un vot spre mai binele fiecăruia dintre voi!", a scris Traian Băsescu pe pagina sa de Facebook.