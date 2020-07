Traian Basescu nu lasa PMP la greu: 'Nu am glumit cand am spus ca voi candida la Primaria Capitalei'

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat miercuri, la B1 TV, că nu a glumit atunci când a anunțat că ar putea candida la funcția de primar general al Capitalei, la alegerile locale programate pentru data de 27 septembrie. Asta pentru că partidele de dreapta sunt de acord cu susținerea lui Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei, însă nu acceptă liste comune de candidați.

”Am câștigat de două ori Primăria Capitalei și am lăsat ceva în urmă. Am găsit un București cu 47.000 de chioșcuri, cu câini peste tot. Am lăsat un București contorizat, cu punctele termice modernizate, cu linia 41 și multe altele. În ceea ce privește anunțul, nu l-am făcut în glumă, pentru că este o necesitate politică. Niște domni s-au hotărât să-și bată joc de dreapta. Le-am propus și am susținut varianta Nicușor (Nicușor Dan – n.r.), să-l susținem toți. Vin acum și spun 'da, să-l susținem toți, dar fără liste comune'. Păi cum poate fi susținut Nicușor fără liste comune? Iar ultima comunicare pe care i-a făcut-o domnul Ludovic Orban președintelul PMP, lui Eugen Tomac, este că nu fac alianță cu PMP pentru că nu vrea USR-ul.

Foarte bine, asta e decizia lor, dar nu pot cere PMP-ului să-l voteze pe Nicușor și să-și vadă de drum. Și atunci, decizia este să jucăm, dacă vor să jucăm. Jucăm politic. PMP nu e acceptat de partidele care se revendică a fi de dreapta și PMP va candida cu candidat propriu. Una din opțiunile posibile sau foarte posibile este ca eu să candidez. Dacă partidul, în structura lui de conducere, va spune că e de acord, eu voi candida și voi da confortul de la Bruxelles pentru a relua ce a rămas neterminat”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă intrarea sa în cursa electorală nu va duce la câștigarea unui nou mandat de către Gabriela Firea, Traian Băsescu a răspuns: ”Acest refuz de a accepta PMP este un alt semnal pe care eu știu să-l citesc. Știu toți că dacă refuzi un partid la alianță, partidul acela se va duce singur. Deci cineva în sabotează deliberat pe Nicușor. PMP nu poate rămâne în afara competiției, fără candidat, și doar să-i dea voturile lui Nicușor”.

Băsescu a precizat și că intuiește calculul celorlalte formațiuni de dreapta, cărora le-a transmis astfel, că se înșală dacă se gândesc că pot ”înghiți” PMP-ul după alegeri.

”Eu intuiesc calculul. Îmi permit să spun care este socoteala. Eu am fost cel care a lasat ideea să-l susținem toți pe Nicușor. Au acceptat toți ideea, numai că, în afară de organizația de București, alții ar vrea ca Nicușor să nu câștige. Mai mult decât atât, îi pică mănușă și PNL-ului, care face presiuni pe candidații noștri prin teritoriu «veniți la noi, că și așa se desființează PMP-ul după alegerile astea». O să le arăt că nu se deființează. Și dacă obiectivul lor a fost să țină PMP-ul la margine pentru ca după un rezultat slab să-l poată înghiți, s-au înșelat”, a mai spus Traian Băsescu.