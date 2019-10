Traian Basescu, oferta inedita pentru formarea guvernului + marea capcana pentru PNL

Fostul presedinte Traian Basescu le-a facut joi seara, intr-o declaratie la Realitatea TV, o oferta inedita partidelor care au demis Guvernul Dancila. Pentru ca ALDE, UDMR si Pro Romania spun ca nu vor un guvern din care sa faca parte PMP, Traian Basescu a zis ca PMP este dispus sa renunte la intrarea in guvern daca ALDE, UDMR si Pro Romania se angajeaza ca intre ele la guvernare. Daca PMP e problema, atunci exista aceasta rezolvare, a zis fostul sef al statului. El a adaugat ca celelalte partide imping insa PNL spre o mare capcana: daca o sa guverneze singur, atunci PNL o sa aiba mai putina putere decat are acum guvernul demis. Basescu a mai spus ca din punctul sau de vedere, in cazul in care pica guvernul Orban la vot in Parlament, Klaus Iohannis nu mai poate sa-l desemneze iar premier tot pe Orban.

