Traian Basescu: Pensionarii sunt furați barbar!

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seară la B1TV că guvernele din ultimii ani au furat „barbar” pensionarii.

„Pensionarii au fost furati barbar. Acum vii si spui ca ii dai 10% in plus. Nu ti-e rusine, ma, ca 8 luni l-ai furat? Nu va e rusine, ma, ca ii furati pe pensionari nedand indexarea la 1 ianuarie si dai vara asa-zisele mariri? Cand calculezi vezi ca de fapt pensionarul a iesit in pierdere cu marirea fata de indexare. In loc sa-i dea pe 12 luni indexarea, i-o da pe 4 luni. Deci i-a furat 8 luni pe indexare. Cand ii vezi cum se plang de mila pensionarilor iti vine sa urli”, a declarat fostul sef al statului.

