Traian Basescu: Planul lui Barna este sa nu iasa Nicușor, interesul lui Orban e fuziunea cu PMP

Fostul președinte al României, Traian Băsescu a declarat în direct la România TV că Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei a fost sabotat din interior de cei care afirmă că-l susțin. Băsescu a declarat că Barna este direct interesat ca Nicușor Dan să piardă alegerile, și că Ludovic Orban vrea să vadă PMP-ul sub pragul de 5%, pentru a-l acapara, încheind astfel fuziunea cu PDL-ul.

„Sondajul prezentat de Nicușor Dan nu este real. Nicușor Dan ar putea să câștige alegerile pentru Primăria Capitalei, dar cu riscuri mari, chiar are șanse mari să piardă. Dar ceea ce contează cel mai mult este că Barna și Orban și-au asumat riscul de a o lăsa pe Firea la guvernare. Ei nu puteau să mizeze că i-au dat un șut în partea de dinapoi PMP-ului și PMP-ul va pleca să se așeze la colț. Nu puteau miza pe asta. Trebuiau să mizeze pe o reacție electorală a PMP-ului, care trebuia să se apere. Până la urmă vorbim despre democrație, pentru că PMP-ul avea tot dreptul să aibă și candidat și listă la consiliu. Dacă nu s-a putut merge pe o candidatură comună pe care până la urmă PMP-ul a susținut-o și pe care nu a reușit s-o impună din simplul motin că liberalii nu aveau un candidat la Primăria Capitalei. Iar după mine, dacă liberalii pierd Primăria Capitalei, în următoarea săptămână Ludovic Orban, iar rămâne fără servici. Pentru că eu nu-l voi ierta. Dacă va fi o moțiune mă voi implica în ușuirea lui. Să vă fie clar. Dacă a făcut o socoteală atât de proastă încât dreapta va pierde Primăria Capitalei pentru a N-a oară, pentru că au făcut tot posibilul pentru ca Nicușor Dan să nu iasă. De fapt ăsta este planul lui Barna, ca Nicușor Dan să nu iasă și a interesului lui Orban să vadă un PMP sub pragul de 5% ca să-i spună 'Nu ne mai bâzâiți, intrați și voi aici unde a venit Blaga cu toată trupa, veniți și voi ca să terminăm fuziunea cu PDL-ul'”, a declarat fostul președinte al României.