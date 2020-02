Traian Basescu prezinta un scenariu de coșmar pentru Europa + cea mai proasta veste pentru Romania

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică seara că planul Comisiei Europene pentru trecerea la energie nepoluantă conține decizii „idioate” care ar putea duce la ieșirea unor state din UE și că cea mai proastă veste este că România ar trebui în 2050 să nu mai folosească gaze.

Traian Băsescu a spus că Pactul Ecologic European, proiectul lansat de Comisia Europeană drept cel mai ambiţios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetăţenilor şi întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziţia către o economie verde şi durabilă, reducerea poluării și protejarea mediului, va duce la situații de râsu-plânsu' cum ar fi importul de oțel produs din poluare din China. Băsescu a zis că Europa generează doar 10% din emisiile de carbon și restul planetei continuă „bine mersi” să polueze.

„Cea mai proasta veste: 2050 va fi ultimul an in care se vor putea utiliza gaze (în Romania). Eu nu spun ca aceste idioate decizii vor fi mentinute pana atunci. Carbunele probabil va trebui sa-l scoatem, va trebui facut ceva sa respiram un aer ceva mai curat. Trag alt semnal de alarma, 10 miliarde nerambursabile acordate Romaniei reprezinta o gluma, trebuie sa inlocuiesti capacitatile de productie din Oltenia si Hunedoara. Din estimarile mele ar trebuie sa cheltuim 150-200 de miliarde sa facem locuri de munca, sa inlocuim sursa de energie. Le-am spus (unor oficiali straini) ca dupa acest program vor fi inca 2-3 tari mai putin in UE, pentru ca nu-si distruge nimeni economia pentru transpunerea in practica a unor ganduri teoretice. Aici vorbim despre o Europa care-si inchide industria”, a zis Băsescu la B1TV.

