Traian Basescu, reacție dupa victoria zdrobitoare a lui Iohannis: 'Putem sa-l declaram rege cu scorul asta. E scor de uns al lui Dumnezeu'

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că având în vedere scorul pe care l-a obținut în turul al doilea al prezidențialelor, Klaus Iohannis poate fi declarat ”uns al lui Dumnezeu”.

”Putem să-l declarăm rege cu scorul ăsta. Nu e scor de competiție prezidențială, e scor de uns al lui Dumnezeu”, a spus Traian Băsescu la B1 Tv.

Europarlamentarul PMP a subliniat însă că președintele Iohannis nu va putea modifica actuala Constituție.

”Nu va reuși sa modifice Constituția. Are nevoie în Parlament de două treimi de oameni. Orice modificare la Constituție are multe argumente și de o parte și de alta. Această Constituție este excepțională din punct de vedere al echilibrelor în stat. România are o bijuterie de Constituție care e făcută pentru politicieni extrem de corecți”, a mai spus Băsescu.

Fostul președinte a atras atenția că, în acest moment, statul român funcționează foarte prost, nu avem funcționari publici calificați și s-a mers foarte departe cu politizarea.