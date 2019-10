Traian Basescu, reactie de ultima ora referitor la scandalul din SUA! In Romania, procurorii NU

Traian Basescu1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traian Basescu a subliniat luni seara, in direct pe B1TV, ca pe vremea cand era la Palatul Cotroceni nicio numire de procuror din Romania nu s-a facut la sugestia SUA, ci pur si simplu pe baza intelegerilor interne din politica de la Bucuresti. Intrebat in emisiunea „Dosar de politician” de catre Silviu Manastire daca Administratia Obama, prin vicepresedintele Joe Biden, a facut presiuni pentru numirea procurorilor in Romania, fostul presedinte a raspuns: „Nu, nu, insa in mod categoric numirea s-a facut pe propunerea doamnei Macovei, daca bine imi aduc aminte, si a doua numire s-a facut pe intelegerea dintre mine si Ponta. Deci nicio discutie cu Biden sau cu altcineva. Niciodata&rdqu ...