Traian Basescu recunoaște ca a primit o lovitura grea: Este o amaraciune sa primesc verdictul de colaborator dupa ce am condamnat comunismul

Fostul presedinte Traian Basescu a declarat vineri la Digi24, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis ca a colaborat cu Securitatea, ca verdictul este unul amar in conditiile in care este cel care a condamnat comunismul.

„Pentru mine e o oarecare amaraciune dupa ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securitatii si le-am transferat catre CNSAS din dispozitia mea, acum sa am un asemenea verdict”, a zis Băsescu.

Pe 18 decembrie 2006, Traian Basescu a condamnat regimul comunist ca fiind „ilegitim si criminal”, pe baza unui Raport facut de o comisie prezidentiala de istorici care au lucrat aproape un an de zile sub coordonarea lui Vladimir Tismaneanu.

Citește și: Emil Constantinescu a bătut palma cu PSD: mutare-surpriză în politică .