Traian Basescu, replica pentru 'marele fost ziarist' Robert Turcescu: Cred ca el e luat de val. Cand eram primar, femeile imi spuneau ca le bat peștii

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri la Digi24 că deputatul PMP Robert Turcescu este cel „luat de val”, după ce colegul său de partid a zis că Băsescu „s-a grăbit sau l-a luat valul aparițiilor televizate” când a zis joi seară la B1TV că susține legalizarea prostituției.

„Nu, cred ca el e luat de val. Daca se pretinde un mare fost ziarist sa isi aduca aminte ca acelasi lucru l-am sustinut si cand eram primar. Umblam noaptea pe strazi si ma intalneam cu grupuri, va dau cuvantul meu de onoare ca nu o data am auzit de la femeile alea, 'Dle primar, legalizati prostitutia ca ne-am saturat sa ne bata pestii'. E un lucru trist, dar trebuie facut”, a zis Băsescu.

”As vrea sa cred ca ideea legalizarii prostitutiei- relansata de Traian Basescu intr-o emisiune tv recenta- nu va gasi prea multi adepti in rindul membrilor PMP. Cred ca fostul presedinte al partidului s-a grabit sau l-a luat valul aparitiilor televizate. Ori, inca o data, a vrut sa nasca un subiect de presa in care sa fie primul sub luminile rampei. Oricum, sper macar ca a vorbit europarlamentarul PMP Traian Basescu si nu presedintele de onoare al PMP.”, a scris pe Facebook deputatul PMP Robert Turcescu.

