Traian Basescu, rezervat privind decizia CNSAS: M-aș fi bucurat daca ma chemau acum sa lamuresc niște lucruri

Traian Băsescu susține, referitor la sesizarea transmisă de CNSAS instanței pentru a stabili dacă a colaborat cu Securitatea, că va avea o poziție publică după campania electorală, menționând că și-ar fi dorit să fie chemat la Consiliu pentru a își exprima punctul de vedere.

„Nu știu despre e vorba in dosar. Eu voi merge în instanță când voi fi citat. Eu am primit cinci adeverințe din astea cu ocazia candidaturilor. A fost o situație in 2002, când m-au invitat sa lamuresc niste lucruri. M-as fi bucurat dacă mă chemau și acum să lămuresc niște lucruri care poate sunt neclare și m-aș fi bucurat ca lămuririle pe care le dau eu să fie anexate la dosar, pentru ca judecătorul să vadă și punctul meu de vedere. Eu asta aș vrea mult, să văd dosarul și să exprim un punct de vedere. Aici vă garantez eu că niciodată nu va fi găsit un angajament pentru că niciodată nu am semnat un angajament. Rămâne să vedem ce e la dosar. Sincer nu aș vrea să acopăr campania și intrând pe acest subiect să aduc prejudicii PMP. Știu cum e în campanie, dar aș vrea să protejez PMP, care nu e un partid consolidat. Vă promit că după campanie mă voi pronunța, mai ales dacă voi avea acces la dosar. Ar fi fost bine să am acces la CNSAS înainte să plece dosarul, cu explicații. Prioritatea mea acum e campania și cu siguranță vorbim după ce o să văd dosarul”, a declarat Traian Băsescu,la România TV.

Citeste si Ministrul Muncii, vești de ultimă oră despre pensii: 'Suntem la peste 42.000 de decizii trimise părinţilor şi bunicilor noştri'