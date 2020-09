Traian Basescu ridica ștacheta la alegeri cu modelul suedez - VIDEO

Fostul președinte Traian Băsescu, candidat la primăria Capitalei, a declarat că dacă va câștiga fotoliul de primar va începe să implementeze „modelul suedez” de reciclare și transformare a gunoiului menajer în energie.

„La garsoniera pe care am inchiriat-o la Bruxelles, am o punga albastra in care pun plasticul, am o punga portocalie in care pun sticla, am o punga verde in care pun resturi menajere. Societatile de salubrizare trebuie sa furnizeze abonatilor pungile pe culori in vederea colectarii. Asta e aviz pentru societatile de salubrizare, daca voi iesi primar: trebuie sa bage mana in buzunar pentru a asigura aceste materiale vitale pentru ca ei vor face bani din gunoi, nu cetatenii”, a declarat Traian Băsescu.

„Cu o populatie profund educata, uitati unde a ajuns Suedia. Reciclarea gunoiului menajer - 50,6%. Deci 50,6% se recicleaza. Probabil vorbim aici de plastic, carton, hartie. Suedia are 23 de statii de procesare a gunoiului menajer cu care asigura apa calda si incalzirea la 960.000 de locuinte si asigura apa calda, incalzire si electricitate la alte 260.000 de locuinte. Deci recupereaza 50,6%, transforma in energie electrica si electrica termica 48,6% si gunoi ramane doar 0,8%. In conditiile in care un suedez produce 420 de kg de gunoi pe an. Un bucurestean produce 360 de kg de gunoi menajer pe an. Suedia importa 800.000 de tone de gunoi din Regatul Unit, Irlanda, Italia. Inseamna mai putin decat gunoiul pe care il produc locuitorii Capitalei. Produce 670.000 de tone pe an Bucurestiul. Deci Suedia importa gunoi ca sa tina in functiune cele 32 de statii. Asta e distanta pe care o avem de recuperat. Nu o putem face in 4 ani. Dar daca vrem sa avem un aer curat, privim la exemplul suedez” , a mai spus șeful statului.